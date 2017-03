A secretaria de Estado de Comercio confía en que as exportacións con Reino Unido mantéñanse pese ao 'brexit'

A secretaria de Estado de Comercio, Marisa Poncela, trasladou a súa confianza en que as exportacións co Reino Unido mantéñanse pese ao 'brexit', en declaracións aos medios antes de pronunciar, na Cámara de Comercio da Coruña, unha conferencia sobre a internacionalización da economía española.

A secretaria de Estado de Comercio, María Poncela, na Coruña | Fonte: Europa Press

A preguntas dos xornalistas, manifestou que os investimentos españois son "moi relevantes" neste país, mentres que precisou que os intercambios comerciais non se viron "afectados" por agora, de acordo cos datos de 2016. Con todo, sinalou que hai que esperar "a ver como van as negociacións" pola saída do Reino Unido da Unión Europea.

Respecto diso, cuestionou o posicionamento británico e defendeu que a Unión Europea "non é un traxe a medida". "Isto é a Unión Europea e cando estás, estás en todo", sentenciou.

Por outra banda, na súa intervención, animou ás empresas españolas a "diversificar" as exportacións. Nestes momentos, segundo sinalou, dúas terceiras partes das exportacións son coa Unión Europea e a outros mercados emerxentes como Marrocos ou China.

ELECCIÓNS NAS CÁMARAS

Noutra orde de cousas, preguntada polo proceso de eleccións nas cámaras de comercio, sinalou, durante a súa comparecencia xunto ao presidente do organismo cameral coruñés, Antonio Couceiro, que esa cuestión se abordará na conferencia sectorial que convocará o próximo mes, segundo avanzou.

Respecto desta cuestión, lembrou que hai seis comunidades autónomas que non culminaron a súa adaptación á lexislación vixente e incidiu na necesidade de que isto leve acabo para poder "abrir o proceso electoral" nas cámaras españolas.