Profesionais de toda Galicia debaterán este venres en Ourense sobre as novidades no tratamento da tuberculose

O Centro Cultural Marcos Valcárcel de Ourense acollerá este venres a XXIII Reunión Galega de Tuberculose e Infeccións Respiratorias, que contará coa participación de 50 profesionais das unidades de tuberculoses de toda Galicia e que entre outras cuestións analizará as novidades nos tratamentos de pacientes con esta enfermidade, así como de VIH (o virus da sida).

O encontro realizarase nas instalacións do Centro Cultural Marcos Valcárcel con motivo da conmemoración do Día Mundial da Tuberculose, que este ano ten como lema 'Unidos para pór fin á tuberculose: non deixar a ninguén atrás'.

O director xeral de Saúde Pública, José Antonio Taboada Rodríguez, será o encargado de abrir as conferencias coa presentación de datos do programa galego de prevención e control da tuberculose 2012-15, á vez que avanzará os obxectivos da Xunta de face ao 2020.

Para o trienio 2017-2020 a Consellería de Sanidade púxose como obxectivo baixar un 25% a incidencia desta enfermidade en Galicia e reducir cífraa infeccións a menos de 20 casos cada 100.00 habitantes.

Desde a posta en marcha do primeiro Programa Galego de Prevención e Control da tuberculose, en 1996, os indicadores de enfermidade en Galicia descenderon de forma constante.

Así, os datos manexados por Sanidade reflicten que entre 1996 e 2015, houbo un descenso medio anual no número de infeccións dun 6,1%. En 1996 diagnosticáronse 1.962 novos casos, mentres que no 2015 a cifra foi de 583, un 71% menos.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

No caso de Ourense ao longo do 2016 producíronse 56 casos. "Trátase de cinco menos que no ano anterior", destacou o neumólogo Abel Rodríguez, da Unidade de Tuberculose do Complexo Hospitalario de Ourense (CHOU) e membro do comité organizador da XXIII Reunión Galega de Tuberculose e Infeccións Respiratorias.

Durante a presentación do acto, nas instalacións do CHOU, Rodríguez indicou que estas cifras sitúan á provincia con 17,6 casos por cada cen mil habitantes, unha cifra que se mantén por baixo da media galega.

O responsable da Unidade de Tuberculose do CHUO lembrou que Pontevedra e Coruña seguen liderando as cifras de infeccións e mantéñense por encima dos 20 casos por cada 100.000 habitantes.

DIFÍCIL DIAGNÓSTICO

Esta escasa incidencia e a existencia duns síntomas que se poden confundir cun "catarro" levoulle a recoñecer as "dificultades" para diagnosticar esta enfermidade.

Neste sentido considerou que o 56 casos do último ano "para máis de 300 médicos de Atención Primaria supoñen diagnosticar un caso cada seis anos", o que provoca que "sexa moi fácil que pase de longo e que o paciente teña que ir varias veces para que se lle detecte".

Pór fin a estas situacións e informar os avances nos tratamentos e nos programas de prevención serán algunhas das cuestións que se tratarán durante o seis relatorios que se realizarán no Centro Cultural Marcos Valcárcel, a partir das 16,15 horas.

OS RELATORIOS

Tras a conferencia inaugural a cargo do director xeral de Saúde Pública, José Antonio Taboada, será a quenda da traballadora do Servizo de Pneumoloxía do CHUO, Beatriz Pérez, falará sobre os "efectos sociais" da tuberculose.

Ás 17,15 horas Gema Barbeito, do servizo de Microbiología do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), dará a coñecer as 'Achegas da bioloxía molecular ao diagnóstico da tuberculose'.

Unha hora máis tarde, Montserrat Vendrell, do servizo de Pneumoloxía HU de Girona, e Marina Blanco do servizo de Pneumoloxía do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (CHUAC), protagonizarán unha mesa sobre bronquiectasias.

A conferencia final, a cargo de Ricardo Fernández, do Servizo de Medicamento Interno do CHUO, tratará sobre o tratamento da coinfección por tuberculose e o virus do VIH.