O PP aproba en solitario pedir ao Concello da Coruña que ceda espazos para situar un centro de saúde

O PP sacou adiante este xoves en solitario unha iniciativa parlamentaria para pedir ao Concello da Coruña que ceda espazos no mercado de Santa Lucía para situar un centro de saúde, un asunto no que os grupos da oposición (En Marea, PSdeG e BNG) abstivéronse.

Comisión quinta | Fonte: Europa Press

En concreto, o deputado popular Gonzalo Trenor acusou ao rexedor, Xulio Ferreiro, da Marea Atlántica, de estar "a pór obstáculos" aos investimentos da Xunta na cidade mentres "se dedica a enganar e mentir" aos cidadáns. "Están a marear a perdiz", denunciou en comisión parlamentaria.

Respecto diso, a deputada de En Marea Eva Solla atribuíu esta proposición non de lei a que o PP "está xa en campaña municipal" e recomendou ao grupo maioritario que no canto de requirir o solo "asegure o orzamento, porque non hai un só céntimo" para este proxecto. Xunto con iso, requiriu que "deixe de usar aos veciños para facer campaña".

Pola súa banda, o socialista Julio Torrado recolleu esta idea e advertiu de que os veciños non poden ser utilizados como "arma de confrontación". "Pónganse de acordo!", instou a Xunta e Concello, "sorprendido" de que isto non ocorra a pesar de existir "un déficit" en atención primaria na Coruña.

En paralelo, esixiu aos populares "a mesma vehemencia" para reclamar outros centros de saúde que se necesitan na comunidade, a fin de "desterrar a idea" de que só se preocupan por este asunto "para facer oposición" á Marea Atlantica. De igual modo, Montse Prado (BNG) lamentou esta "pouco construtiva" situación e urxiu esta obra.

Para pechar o debate, Gonzalo Trenor negou que o afán de facer campaña estea detrás da súa iniciativa e relacionou as sospeitas da oposición con que esta é a súa "mecánica" de traballo. "A nosa é preocuparnos polos cidadáns", proclamou, crítico co "bloqueo" por cuestións "partidistas" imposto polo Concello da Coruña.

CENTRO DE SAÚDE DAS PONTES

Peor sorte correu a proposta do BNG para esixir á Xunta que repoña as prazas de xinecología e pediatría eliminadas no centro de saúde das Pontes (A Coruña), así como a creación dun servizo de raios X, e que asuma de forma "inmediata" a titularidade desta instalación.

A pesar de contar co visto e prace do resto de grupos da oposición, os votos do grupo maioritario na Cámara rexeitaron esta iniciativa.

HOSPITAL DO SALNÉS

Do mesmo xeito, foi rexeitada polo PPdeG unha proposición non de lei impulsada por Julio Torrado para reclamar, co horizonte de 2020, a reinstauración dos servizos que o hospital do Salnés perdeu coa implantación das EOXI en 2011. En paralelo, pediu a dotación de persoal adecuada e tamén a apertura da terceira planta "todo o ano".

Con el coincidiron Montse Prado, quen puxo o foco nas carencias do hospital e en "a situación de tensión e sobrecarga do persoal", e Eva Solla, quen lamentou que os centros máis afastados das cidades "cada vez teñen menos servizos" e que esa situación "se estea normalizando".

En fronte, Encarna Amigo (PP) negou esa "cantilena de recortes" da oposición e reivindicou que o hospital do Salnés gañou servizos. "Os feitos están aí", resolveu, á vez que apuntou que a dotación se relaciona con "a demanda asistencial e a poboación" de referencia.

No entanto, o parlamentario socialista rexeitou a súa versión tras advertir de que un cardiólogo dous días á semana durante algunhas horas "non é gañar servizos". Sobre todo, cando os pacientes oncolóxicos, por exemplo, "teñen que ir a Pontevedra pese ao esforzo que ás veces lles supón desprazarse".

PEDIATRÍA NA MONTAÑA LUCENSE

Finalmente, tampouco foi aceptada polos populares unha iniciativa de En Marea, defendida por Paula Vázquez Verao, para pedir que Baralla (Lugo) dispoña dun pediatra polo menos dous días á semana e que este servizo alcance a todos os concellos da Montaña lucense.

Trátase, segundo as palabras da parlamentaria, de non deixar ao rural sen servizos para facilitar a revitalización da demografía e frear o despoboamento. Contou co apoio de PSdeG e BNG, pero o representante do PP no debate, Aurelio Núñez Centeno, obxectou que o "escasa" cociente de nenos non xustifica a demanda.