O exdiputado Javier Escribano presenta as firmas para optar á presidencia do PP local coruñés

O exdiputado popular no Parlamento galego Javier Escribano presentou as firmas necesarias para formalizar a súa candidatura á presidencia local do PP coruñés.

Javier Escribano | Fonte: Europa Press

En concreto, Escribano, que se postulou no seu momento para optar á presidencia provincial do PP da Coruña, aínda que finalmente retirouse e resultou elixido Diego Calvo, presentou "máis de 100 firmas", 50 máis do medio centenar necesario.

Nun comunicado, asegura que o fai tras atopar "puntos en común" con militantes e ao considerar que é necesario un PP da Coruña en base a "un liderado que emerxa desde a base da cidade fronte a un partido sucursalista e con vocación de franquía de Santiago"

Na súa opinión, "esta dependencia é unha das causas de que nos máis de 35 anos de democracia, o PP só gobernase catro anos a cidade da Coruña". Escribano presentou as firmas tras facelo a conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Beatriz Mato, que tamén optará a presidir o partido.