O PP e o PSdeG sumaron este xoves os seus votos, mentres En Marea e BNG abstivéronse, para pedir á Xunta que leve a cabo acciones formativas "específicas" para a atención "especializada" de menores que estivesen expostos á violencia machista.

Comisión quinta | Fonte: Europa Press

Esta iniciativa foi defendida en comisión parlamentaria pola deputada popular Marián García Míguez, quen subliñou que é necesario "ter en conta" a situación dos nenos nestas circunstancias.

Ningún dos grupos opúxose a esta proposición non de lei, pero tanto Paula Vázquez Verao (En Marea) como María Pierres (PSdeG) e Montse Prado (BNG) coincidiron ao reclamar "medidas concretas" e "orzamento" para pola en marcha.

DISPUTA NA COMISIÓN

Adicionalmente, na mesma comisión debateuse sobre a casa da mocidade de Ourense da man da socialista Noela Blanco, quen criticou con dureza a actuación da súa coordinadora de actividades, Mercedes Valeiras.

De feito, tachouna de "censora" e sostivo que a súa continuidade no posto garda relación coa súa "consanguinidade" co presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que é o seu primo. Ademais, pediu que a institución pase a denominarse 'Casa de Benito Losada', como recoñecemento ao labor do seu primeiro director, xa falecido.

A defensa da representante do PP no debate, Sandra Vázquez, do "bo labor" que se está levando a cabo neste espazo e a insinuación de que a pretensión de cambio de nome garda relación con "afinidades políticas", molestaron a Noela Blanco, quen afeou á popular que "falte ao respecto" falando "sen coñecer a realidade".

No debate dunha iniciativa posterior, o deputado do grupo maioritario Aurelio Núñez Centeno reprobou a actitude da socialista ourensá e preguntouse "que se diría" se fose un home o que lanzase esas críticas cara a unha muller. A resposta chegoulle de mans do parlamentario do PSdeG Julio Torrado: "O seu partido faríalle alcalde de Noia".