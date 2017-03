A sección primeira da Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) desestimou o recurso de apelación interposto polo Servizo Galego de Saúde contra unha sentenza dun xulgado de Vigo e confirmou "o carácter fraudulento" da contratación temporal de nove traballadoras do Sergas.

Con esta sentenza, o Tribunal ratifica o fallo do Xulgado do Contencioso Administrativo número dous de Vigo, que declarou que no caso de nove traballadoras contratadas baixo a modalidade de servizos determinados "de maneira ininterrompida durante anos", "os sucesivos contratos de carácter eventual por servizos determinados constitúe fraude de lei".

Así as cousas, "dado o carácter fraudulento dos seus nomeamentos temporais", o xulgado resolvera que as traballadoras "ostentan a condición de persoal indefinido do Sergas, asimilado ao persoal interino", e condenou ao Sergas a recoñecelas como tales así como a recoñecer a súa antigüidade. Trátase dun fallo que agora foi confirmado polo TSXG.

O sindicato Sanitarios Galegos Públicos (Sagap) celebrou esta sentenza e felicitou ás traballadoras, aínda que lamentou "que sexan os xulgados a única vía para obrigar á administración a que cumpra co que as súas propias leis establece".

Neste marco, criticou que o Sergas anuncie "aos catro ventos a súa intención de converter a 438 traballadores en interinos", posto que, sostivo, "dita regularización non responde a ningunha negociación nin boa disposición do Sergas a acabar coa precariedade laboral nin a pór fin ás súas prácticas fraudulentas, senón máis ben ao medo ante a avalancha de demandas ás que se expón".