O irmán da peregrina estadounidense asasinada en abril de 2015 cando realizaba o Camiño de Santiago, Cedric Kin Fau Thiem, asegurou este xoves na súa declaración no xuízo que a moza realizaba o Camiño para buscarse a si mesma antes de emprender un novo proxecto de futuro.

Mediante videoconferencia na Audiencia Provincial de León no xuízo que continuou este xoves, Cedric Thiem relatou que Denise coñeceu a ruta xacobea grazas á película 'O Camiño', tras o que decidiu documentarse e viaxar a España antes de iniciar os seus plans de futuro na arte e o deseño xunto aos seus pais.

Sobre a personalidade da peregrina, o seu irmán explicou que era unha muller miedosa, "que sempre estaba en garda" cos estraños, especialmente cos homes cando sabía que podía correr algún tipo de risco.

Denise Pikka tamén era previsora, polo que segundo a declaración de Cedric Kin Fau, durante a viaxe sempre levaba "escondidos no corpo" unha cantidade superior a cincocentos dólares, así como unha fotocopia do pasaporte, "por se lle pasaba algo ou a roubaban".

Ambos mantiñan unha relación moi estreita, xa que segundo lembrou emocionado Cedric, eran "mellores amigos" e facían moitos plans xuntos, polo que durante a súa viaxe a España comunicábanse "con frecuencia por Skype, e-mail ou mensaxes de texto".

A súa última conversación foi "o un ou o dous de abril", motivo polo que cando o día oito non sabía nada dela decidiu observar as súas contas bancarias e de correo electrónico porque "sospeitaba de que non unha desaparición voluntaria".

Días máis tarde, o 20 de abril, Cedric viaxou a España e o primeiro que fixo foi presentar unha denuncia pola desaparición da súa irmá na comisaría de policía do aeroporto, para despois desprazarse a Astorga e colaborar durante dúas semanas na procura e investigación.