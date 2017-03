O CSIC prosegue este venres en Vigo o seu ciclo de seminarios científicos cunha charla de Manuel Collado

O Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC), a través do Instituto de Investigacións Mariñas (IIM), continúa este venres en Vigo co ciclo de seminarios científicos do primeiro semestre de 2017.

En concreto, ás 11,00 horas no salón de actos do IIM Manuel Collado Rodríguez, investigador do programa Miguel Servet (Instituto de Saúde Carlos III) no Instituto de Investigacións Sanitarias de Santiago (IDIS) do Complexo Hospitalario de Universitario de Santiago (CHUS), impartirá o seminario 'Senescencia celular en cancro, desenvolvemento e rexeneración'.

Manuel Collado Rodríguez é licenciado e doutor en Bioloxía, especialidade en Bioquímica e Bioloxía Molecular pola Universidade Autónoma de Madrid.

Collado realizou estancias postdoctorales en Londres e Nova York antes de retornar a España, incorporándose ao grupo de Supresión Tumoral dirixido por Manuel Serrano, primeiro no Centro Nacional de Biotecnoloxía (CNB-CSIC) e posteriormente como científico de persoal do Centro Nacional de Investigacións Oncolóxicas (CNIO). Desde 2012 dirixe o grupo Células Nai en Cancro e Envellecemento, no IDIS.

"No seminario presentaranse os últimos avances na área de investigación da senescencia celular, un proceso que inicialmente se relacionou co envellecemento e que hoxe en día se relaciona coa protección fronte ao cancro, así como co desenvolvemento e a rexeneración e reparación de tecidos", segundo avanzou.