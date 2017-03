Os municipios de Pontevedra e Cerdedo-Cotobade acollerán actos en homenaxe ao gaiteiro Ricardo Portela con motivo do 25 aniversario do falecemento deste artista que serviu de guía das músicas tradicionais galegos contemporáneos.

A homenaxe arrincará este venres 24, en Cerdedo-Cotobade, onde está prevista ás 12,30 horas unha ofrenda floral no busto do músico situado na praza do Concello, en Carballedo.

O sábado 25 desenvolverase uns pasarúas cos Gaiteiros das Rías Baixas, Os Alegres e Foula por Pontevedra durante a tarde. Ás 18,30 horas descubrirase unha placa conmemorativa na rúa Laranxo na casa que Portela tiña na capital e, a partir das 21,00 horas, desenvolverase unha gala homenaxe, que estará conducida por Ramón Pinheiro, no Teatro Principal.

Nesa cita presentarase o disco 'Aires de Pontevedra. Homenaxe a Ricardo Portela 25 Aniversario Pasamento', do que é autor o músico Óscar Ibáñez.

"MITO EN VIDA"

O gaiteiro pontevedrés explicou na presentación a importancia que tivo o gaiteiro de Viascón ao ser continuador do toque diferencial, "toque pechado", converténdoo en "un mito en vida".

Ibáñez gravou o álbum coa gaita do homenaxeado de quen destacou a súa visión academicista e a súa fórmula sistemática empregada para cada fraseo. Portela foi, ademais, segundo comentou, un instrumentista cunha técnica de elevado nivel que serviu para marcar o desenvolvemento da técnica moderna da gaita.