Catro feridos en saídas de vía en Mos (Pontevedra) e Ourense

Dous accidentes de tráfico rexistrados na localidade pontevedresa de Mos e en Ourense, respectivamente, deixaron a catro persoas feridas, segundo informou o Centro de Atención ás Emerxencias (CAE) do 112 Galicia.

En Mos, unha saída de vía saldouse con dúas persoas feridas. Ambas foron evacuadas polos efectivos sanitarios a un centro hospitalario. Segundo se lle trasladou ao 112, o seu estado non reviste gravidade.

O accidente tivo lugar nunha vía próxima a O Rebullón e foi un particular o que contactou co 112 Galicia sobre as 23,15 horas deste xoves para alertar do sinistro.

O persoal do Centro de Atención ás Emerxencias puxo os feitos en coñecemento de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 e dos bombeiros de Baixo Miño. Tamén se informou ao Servizo de Emerxencias Municipal e á Garda Civil de Tráfico.

ACCIDENTE EN OURENSE

En Ourense, outras dúas persoas resultaron feridas ao saírse da calzada o vehículo no que viaxaban. O coche caeu por un terraplén.

O sinistro tivo lugar na estrada que vai da Rúa do 21 ao Barrio de Peliquín. Unha persoa particular deu a voz de alarma ao 112 ás 5,50 horas deste venres.

Desde a central de emerxencias do 112 alertouse a Urxencias Sanitarias, aos bombeiros de Ourense e á Policía Local.