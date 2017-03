Os prezos industriais soben en Galicia un 6,4% en febreiro, por baixo da media nacional

Os prezos industriais subiron un 6,4% en febreiro en Galicia en comparación co mesmo mes de 2016, segundo os datos que publica este venres o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Este incremento en Galicia é inferior á subida do 7,3% interanual rexistrada no conxunto estatal. Na comparativa de febreiro fronte ao mes anterior cae, con todo, sitúase nunha taxa negativa do -0,9%.

No que vai de ano, a evolución dos prezos industriais na Comunidade galega é positiva ao rexistrar unha alza do 0,8%.

Por tipoloxía, a subida interanual en Galicia lidéraa a enerxía (36%). Os bens de consumo rexistran un incremento do 0,6% (cunha subida do 0,9% dos bens de consumo duradeiro e do 0,6% os de non duradeiro). A alza nos bens de equipo é dun 0,7% e dos intermedios, do 1,5%.

Na comparativa intermensual, hai un descenso no apartado de enerxía (-6,9%). Os bens de consumo rexistran un aumento do 0,4 por cento (os de consumo duradeiro un 0,2% e os de consumo non duradeiro un 0,5%). Mentres, os bens de equipo rexistran un incremento do 0,2% e os intermedios do 0,5%.

DATOS ESTATAIS

No conxunto de España, os prezos industriais baixaron un 1,3% en febreiro en relación ao mes anterior e incrementáronse un 7,3% interanual, taxa tres décimas inferior á de xaneiro.

Co repunte interanual de febreiro, os prezos industriais encadean cinco meses consecutivos de ascensos despois de incrementarse no últimos tres meses de 2016 e no primeiro mes de 2017, cando se alcanzou a taxa máis elevada desde xullo de 2011 (7,6%).

A enerxía recortou máis de 3,5 puntos a súa taxa interanual en febreiro, ata o 22,9%, pola baixada dos prezos da produción de enerxía eléctrica.

Pola contra, os bens intermedios incrementaron máis dun punto a súa taxa interanual, ata o 4%, debido ao encarecemento da fabricación de produtos químicos básicos.

Así mesmo, os bens de consumo non duradeiro aumentaron seis décimas a súa variación, ata o 2,1%, por mor da subida dos prezos da fabricación de aceites e graxas vexetais e animais.

A taxa de variación anual do índice xeral sen enerxía subiu sete décimas en febreiro, ata o 2,5%, co que se sitúa case cinco puntos por baixo da do índice xeral.

BAIXA UN 1,3% EN TAXA MENSUAL

En termos mensuais, os prezos industriais retrocederon un 1,3% en febreiro respecto ao mes anterior, o seu maior descenso mensual desde xaneiro de 2016, cando caeron un 2,5%.

O único sector que repercutiu de maneira negativa na taxa mensual foi a enerxía, que recortou os seus prezos un 6,5% respecto de xaneiro polo abaratamento da produción de enerxía eléctrica.

No lado oposto, os bens intermedios elevaron os seus prezos no mes un 0,7% e os bens de consumo non duradeiro encarecéronse un 0,3% como consecuencia do aumento de custos da fabricación de aceites e graxas vexetais e animais.

TODAS As COMUNIDADES EN TAXAS POSITIVAS

A peche de febreiro, a taxa anual dos prezos industriais baixou en dez comunidades autónomas, subiu en seis e mantívose na Comunidad Valenciana.

Os maiores incrementos das taxas interanuais experimentáronos Andalucía e Castilla-La Mancha, con alzas dun punto e sete décimas, respectivamente, ata taxas do 15,3% e do 10,5%.

Por contra, os maiores descensos déronse en Baleares e Canarias, que reduciron as súas taxas interanuais 5,8 e 3,9 puntos, ata o 16,1% e o 28,4%, respectivamente.

A pesar desta evolución, todas as comunidades presentaban en febreiro taxas interanuais positivas de prezos industriais, con Canarias (28,4%), Asturias (18%) e Baleares (16,1%) á cabeza. No outro extremo, coas menores alzas interanuais, sitúanse Navarra (0,6%) e Madrid (1,2%).

Este tres rexións son, ademais, as que rexistran as taxas anuais máis altas de prezos industriais, cun 32,3% no caso de Canarias; un 21,9% no de Baleares e un 18,2% no de Asturias.

As máis baixas corresponden a La Rioja (2,4%), Castilla y León (1,8%), Madrid (1,7%) e Navarra (1,2%).