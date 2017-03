Detida en Ourense a propietaria dun establecemento no que se exercía a prostitución por tráfico de drogas

A Policía Nacional detivo en Ourense, por un suposto delito contra a saúde pública, á propietaria dun establecemento no que se exercía a prostitución. En concreto, atribúeselle a venda de drogas polo miúdo.

Diso informou a Policía a través dun comunicado, no que detallou que a detida é unha muller de 57 anos de idade natural de Vilardevós (Ourense) á que lle constan tres detencións anteriores.

No interior do mango dun recolledor achado no establecemento, os axentes atoparon 14 bolsiñas termoseladas, a metade delas cun gramo de cocaína cada unha e as outras sete, con doses de dous gramos de heroína.

Por estes feitos, os corpos e forzas de seguridade do Estado levaron á propietaria do local ante o xulgado, que a deixou en liberdade con cargos.