O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, avogou por "seguir intensificando" a colaboración con Cabo Verde en materias como pesca, turismo, educación ou medio ambiente.

Feijóo recibiu este venres ao presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos de Almeida Fonseca, nun encontro oficial no Pazo de Raxoi, onde ambos os mandatarios lembraron que a Xunta e o Goberno caboverdiano asinaron en 2016 un memorando que recolle estas liñas de colaboración, que aspira a "intensificar".

Esta visita prodúcese no marco dunha viaxe do presidente de Cabo Verde a Galicia, no que, ademais de coñecer ás autoridades autonómicas e institucións como as universidades galegas, visitará a comunidade caboverdiana que reside en Galicia, con especial presenza en Burela (Lugo).

