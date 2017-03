O portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, reafirmouse en que o seu grupo volverá pedir (considera que é necesario en Galicia e en Madrid) unha comisión de investigación sobre o accidente ferroviario de Angrois. Fronte a PP e PSOE, aos que apuntou como "responsables da xestión do trazado" onde se produciu o sinistro, a forza rupturista quere que se "depuren" responsabilidades políticas.

Luís Villares, portavoz de En Marea, en rolda de prensa 13 de marzo | Fonte: Europa Press

Durante unha visita a Lugo, ao mercado de abastos, defendeu que "as vítimas teñen dereito a coñecer a verdade". "E o conxunto da cidadanía galega temos dereito a saber o que pasou para que non se volva a repetir, e se hai responsabilidades políticas queremos que se depuren", agregou.

"Xa dixemos que un proceso penal non sempre é a única maneira de acceder á verdade porque soamente se ocupa das infraccións máis groseiras da lei, pero hai outras infraccións da lei que aínda que non sexan de carácter penal é necesario coñecer e iso ten dereito a coñecelo o Parlamento de Galicia", argumentou.

Na mesma liña, esgrimiu que a Cámara galega ten "dereito a coñecer a verdade sobre todo o que pasa en territorio galego". "E nós imos pedilo tanto aquí como no Estado para que a xente saiba o que sucedeu de verdade", remarcou, antes de constatar que En Marea volverá pedir unha "comisión de investigación".

"Xa o pedimos varias veces e volveremos facelo cada vez que faga falta, cada vez que haxa unha información que xustifique isto", abundou, despois de transcender que Adif tamén recorreu o auto no que se cita como investigado ao seu exjefe de seguridade Andrés Cortabitarte no marco da causa sobre o accidente do Alvia, que se saldou con 80 mortos e máis dun centenar de feridos.

"Onte soubemos que con Adif pasa como lle pasou a Feijóo coa lei de financiamento de partidos políticos: pensan que hai zonas grises das que un se poida aproveitar", censurou.