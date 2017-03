O portavoz de En Marea no Parlamento de Galicia, Luís Villares, anunciou este venres que o seu grupo interpelará ao Goberno galego pola "saturación" que padece o centro de saúde da Milagrosa, na cidade de Lugo, que "atende a unha poboación de 30.000 persoas".

Luís Villares, portavoz de En Marea, en rolda de prensa 13 de marzo | Fonte: Europa Press

Villares sostivo que "non" se dan as "condicións" para atender a este volume de poboación no devandito centro. "Veremos que carencias hai de infraestruturas, que carencia de servizos hai. Temos un persoal moi esforzado que non da atendido todo isto e cremos que é necesario mellorar esas condicións", relatou.

O dirixente de En Marea realizou estas declaracións no marco dunha xornada que el mesmo definiu como "maratoniana" en Lugo, onde visitou o mercado de abastos e o centro de saúde da Milagrosa, para concluír no Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA).

HEMODINÁMICA

Sobre o hospital, Luís Villares asegurou que "Lugo segue estando discriminado con relación a outras cidades sobre os servizos médicos de carácter esencial".

"Imos recoller todas estas demandas para levalas ao Parlamento. Non queremos ser cidadáns de segunda por ser de Lugo, temos dereito ás mesmas prestacións sanitarias que o resto da poboación e iso será o que levemos ao Parlamento", apuntou, en relación aos servizos de radioterapia, hemodinámica 24 horas e medicamento nuclear no HULA.