Traballadores da sanidade privada en Pontevedra mobilízanse para esixir un convenio con melloras salariais e sociais

Os sindicatos CC.OO., CIG e UXT convocaron para o luns 3 de abril unha concentración en Vigo, á que non descartan que sigan outras mobilizacións, entre elas, folgas, para esixir que a patronal da sanidade privada en Pontevedra "cambie a súa actitude" na negociación do convenio colectivo e propoña unha oferta con melloras salariais, sociais e de xornada.

Traballadores da sanidade privada en Pontevedra | Fonte: Europa Press

Nunha rolda de prensa conxunta, os portavoces de CC.OO., Ángel Cameselle; de CIG, Manuel Moreira; e de UXT, Carlos Cancela, censuraron que despois de oito reunións para negociar as condicións do convenio colectivo, o cal afecta a máis de 5.000 traballadores, a empresa manteña formulacións "absolutamente insuficientes".

Tal e como explicou Cameselle, o anterior convenio acabou en 2013, e a patronal estivo desde entón e ata finais de 2016 sen sentar a negociar. Agora, censurou que a patronal oferta para os anos 2014, 2015 e 2016 un 0% de subida salarial, e entre 2017 e 2010 unha subida do 0,5% por ano. "Dous puntos en sete anos", reprobou.

Manuel Moreira destacou, así mesmo, que o sector en Pontevedra --que sosteñen que é "moi precario e ten moitísima polivalencia"-- parte de "un convenio por baixo da media", polo que a intención dos sindicatos é, polo menos, equiparar as condicións e compensar "os anos perdidos", o que pasa por melloras salariais e sociais e reducións de xornada.

Ademais, en canto á intención da patronal de implantar un convenio a catro anos vista, Moreira remarcou que a vixencia "non pode ir máis aló de tres anos". "Senón, hipotecaremos o futuro do sector, cando estamos nun momento de incerteza, e a situación do sector non é mala", asegurou.

Por todo iso, Cancela avanzou que o tres sindicatos convocaron unha concentración ás 18,00 horas do luns 3 de abril ante o sanatorio Concheiro para formar "unha fronte común que permita desbloquear a negociación". Ademais, non descartan convocar outras mobilizacións e folgas tras a próxima reunión da mesa de negociación, prevista para o próximo 4 de abril.