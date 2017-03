Deteñen a un vigués de 31 anos por golpear na cara e ameazar á súa parella, que pediu auxilio a berros

Axentes da Policía Local de Vigo detiveron por un delito de violencia de xénero a un home de 31 anos, de iniciais A.F.C., que supostamente golpeou na cara á súa parella e ameazouna de morte no transcurso dunha discusión.

Tal e como informou a Policía Local de Vigo, sobre as 1,00 horas deste venres unha veciña comunicou á Central de Información e Mando que unha muller gritaba pedindo auxilio desde unha vivenda do Camiño dous Esturáns.

Unha vez no lugar, os axentes, que tamén escoitaron á muller pedindo axuda, dirixíronse ao domicilio e, tras chamar insistentemente, conseguiron que un home abrise a porta. O home, que presentaba síntomas de embriaguez, rexeitou "de malas maneiras" a asistencia dos efectivos, e convidoulles a abandonar o lugar.

A muller achegouse entón á porta, o que o home tratou de evitar ata que ela gritou, facendo que os axentes entrasen para protexela. Así, comprobaron que a moza tiña a cara e a roupa ensanguentada, unha brecha nunha cella e o rostro rabuñado; ademais, a casa estaba desordenada e había manchas de sangue en varios lugares.

A muller, de 24 anos, indicou tiveran unha discusión e o home --co que convive desde hai 8 meses-- reaccionou de forma violenta, agredíndoa no rostro e ameazándoa de morte. Así mesmo, manifestou que é vítima de malos tratos e foi agredida en varias ocasións, aínda que non denunciou por medo a represalias. Por todo iso, procedeuse a deter ao home.