As choivas acumuladas afástanse dos valores normais cun déficit do 7% que se agudiza no noroeste

As choivas acumuladas desde que comezou este ano hidrolóxico (1 de outubro de 2016 a 30 de setembro de 2017) ata o 21 de marzo alcanzan un valor medio para o conxunto de España de 358 litros por metro cadrado, o que supón un 7 por cento menos que o valor normal que corresponde a este período, segundo a Axencia Estatal de Meteoroloxía (AEMET).

Choiva, Oviedo, tempo, nubes, temporal, tempestade. | Fonte: Europa Press

Segundo explicou o portavoz do AEMET, Rubén del Campo, a Europa Press, esta semana, do 15 ao 21 de marzo as precipitacións caeron sobre o cuadrante noroeste peninsular, en áreas do litoral cantábrico, nas Illas Canarias, sur de Andalucía e en zonas illadas do nordés de Cataluña, Sistema Ibérico e sur de Extremadura.

Ademais, caeron máis de 10 litros por metro cadrado no oeste de Galicia, no norte de Asturias, en zonas do norte de Cantabria e País Vasco, no sur de Cádiz e en todas as illas Canarias salvo Lanzarote. En Gran Canaria e Fuerteventura recolléronse máis de 30 litros por metro cadrado.

Así, destacou as precipitacións acumuladas en Tenerife-Os Rodeos, con 24 litros por metro cadrado; Lugo-Rozas, 22 litros por metro cadrado; A Coruña e Santiago de Compostela-Lavacolla, 21 litros por metro cadrado e na Coruña-Alvedro e Izaña, 20 litros por metro cadrado.

Máis aló do período contabilizado, o día 22 de marzo as precipitacións repartíronse por toda a Península, excepto na franxa litoral que vai desde Málaga ata o norte de Cataluña, e superáronse os 10 litros por metro cadrado no oeste de Galicia, no pirineo máis occidental e en Sierra Nevada.

Por zonas, choveu menos do valor medio normal para este período en gran parte do cuadrante noroeste peninsular, así como en extensas zonas do País Vasco, Navarra, La Rioja, Extremadura, provincia de Guadalajara, e en diversas áreas do sur Castilla-La Mancha, metade occidental de Andalucía, Canarias occidental e Gran Canaria.

NON CHEGAN AO 75%

Del Campo subliñou que as choivas non chegan ao 75 por cento do normal en toda Galicia, Asturias, a maior parte de Cantabria e na zona norte de Castilla-León.

Na provincia de Palencia, nunha zona entre Asturias e Cantabria e no sur e oeste da illa de Tenerife e na Gomera, as precipitacións non chegan nin á metade dos valores normais.

Pola contra, as precipitacións superan ás normais en áreas do centro e a metade este peninsular, en gran parte de Aragón, Cataluña, sur de Navarra, norte de Extremadura, en zonas ao leste e suroeste de Andalucía, nas Islas Baleares, norte de Extremadura e nas illas de Lanzarote e Fuerteventura.

As cantidades acumuladas duplican os valores normais nunha área que abarca o nordeste de Andalucía, Murcia e o sur de Albacete, Alicante, Valencia e o sur da illa de Mallorca.