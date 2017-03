A Fundación Pasqual Maragall alcanza os 10.000 socios para vencer o Alzheimer, con membros procedentes de Galicia

A Fundación Pasqual Maragall alcanzou os 10.000 socios para vencer a enfermidade do Alzheimer dos que a gran maioría incorporáronse no últimos tres anos, xa que a finais de 2013 a Fundación contaba cuns 500 socios.

O perfil é de persoas de máis de 45 anos, o 59 por cento son mulleres e no seu maior parte proceden das comunidades autónomas de Cataluña, Madrid, Galicia e País Vasco.

"Para levar a cabo os nosos programas científicos é vital a colaboración e o compromiso dos nosos socios e socias. A investigación da resultados a longo prazo e contar con achegas regulares e continuadas permítenos planificar e garantir a continuidade dos estudos", afirmou o director xeral da Fundación Pasqual Maragall, o doutor Jordi Camí.

Recentemente, a Fundación puxo en marcha o 'BarcelonaBeta Brain Research Center', un centro de referencia pioneiro a escala estatal e internacional en investigación clínica cunhas instalacións dedicadas exclusivamente ao coñecemento do cerebro e á investigación para a prevención do Alzheimer.

Nos últimos anos, a investigación sobre esta enfermidade sufriu un "xiro radical" na súa concepción baseado na constatación da existencia dunha frase preclínica, que se inicia de forma silenciosa entre 15 e 20 anos antes da aparición dos primeiros síntomas.

Este xiro propiciou a posta en marcha de novos programas de investigación en prevención que requiren da participación de persoas sas, como o Estudo Alfa, impulsado co apoio da Obra Social 'La Caixa', que conta cunha cohorte de 2.743 voluntarios participantes, de entre 45 e 75 anos, na súa maioría fillos e fillas de enfermos de Alzheimer.

Outro dos proxectos é a iniciativa europea EPAD, cuxo obxectivo é implementar un innovador ensaio clínico de prevención, onde participan 1.500 voluntarios de distintos países de Europa.

Cada tres segundos diagnostícase un novo caso de demencia no mundo. O Alzheimer afecta a escala mundial a máis de 46 millóns de persoas e en España estímase que hai uns 800.000 casos. É unha enfermidade da cal practicamente se descoñecen as causas, diagnostícase tarde e non hai tratamento. Se non se atopa unha cura efectiva, calcúlase que no ano 2050 o número de persoas afectadas pode triplicarse.