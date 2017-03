O alcalde da Coruña, Xulio Ferreiro, recriminou ao Executivo galego un "uso partidario" das institucións, ao ser preguntado polas discrepancias xurdidas entre o Consistorio e a Xunta sobre o centro de saúde de Santa Lucía.

Xulio Ferreiro | Fonte: Europa Press

A preguntas dos xornalistas, coincidindo coa súa participación nunha xornada con outros concellos sobre políticas de igualdade de xénero, manifestou que, desde decembro, está á espera dunha reunión co conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña.

Tamén admitiu que cuns departamentos autonómicos existe "maior fluidez" que con outros. "Non vemos moito 'fair play' en xeral", sinalou ao cuestionar, en particular, a actuación da Xunta en relación co centro de saúde.

Así, despois de que o PP aprobase este xoves en solitario unha iniciativa parlamentaria para pedir ao Concello da Coruña que ceda espazos no mercado de Santa Lucía para situar o citado centro, Ferreiro indicou que o conselleiro de Sanidade "quedou" en manter un encontro con el á volta das vacacións de Nadal.

"Quedamos en vernos con papeis, requirimentos técnicos e para falar de alternativas", dixo. Sobre este centro de saúde, insistiu na necesidade de "compatibilizar" este uso co mercado e cuestionou que o Executivo galego rexeitase situar o centro de saúde "en altura".

Así, criticou que se cambiase de posición "de súpeto". Na mesma liña, incidiu en que "o que non é asumible é que a Xunta pretenda que o Concello ceda un espazo e quedar sen o uso principal do edificio", en alusión ao mercado.

FÁBRICA DE TABACOS

Mentres, cualificou como unha "boa noticia" que o vindeiro venres, segundo confirmou, inaugúrese o edificio da Fábrica de Tabacos como nova sede xudicial, aínda que lembrou que se producirá con "un ano de atraso".

Así mesmo, sobre a decisión da Xunta de ordenar reducir as alturas dos edificios no proxecto urbanístico das Percebeiras, para adaptalos ao plan xeral da cidade, o rexedor manifestou que "corrobora" o posicionamento municipal. Ademais, defendeu que hai que estar "vixiantes" por tratarse dunha obra "de gran impacto, en plena fachada marítima".