O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, avogou por "seguir intensificando" a colaboración con Cabo Verde, "unha terra chea de oportunidades", en materias como pesca, turismo, educación ou medio ambiente.

Alberto Núñez Feijóo recibe ao presidente de Cabo Verde Jorge Carlos de Almeida | Fonte: Europa Press

Feijóo recibiu este venres ao presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos de Almeida Fonseca, nun encontro oficial no Pazo de Raxoi, onde ambos os mandatarios lembraron que a Xunta e o Goberno caboverdiano asinaron en 2016 un memorando que recolle estas liñas de colaboración, que aspira a "intensificar".

A través deste documento, segundo destacou o Goberno galego, promóvense actuacións encabezadas a contribuír ao progreso e á mellora da calidade de vida dos cidadáns de Cabo Verde, así como reforzar os lazos que unen ambos os territorios, especialmente os vínculos coa lusofonía.

Neste sentido, Feijóo lembrou que fai xa catro décadas que Burela se converteu na capital da comunidade caboverdiana en Galicia, onde vive xa a terceira xeración de caboverdianos nados en territorio galego.

Por último, Feijóo incidiu en que Galicia é unha terra que, lonxe de construír muros, aposta por tender pontes, consciente de que "abrirse a outras comunidades é compartir fortalezas". "E nós queremos seguir aproximándonos a Cabo Verde, seguir aprendendo da súa xente e seguir convivindo e compartindo experiencias", asegurou.

VISITA DO PRESIDENTE

Esta visita prodúcese no marco dunha viaxe do presidente de Cabo Verde a Galicia, no que, ademais de coñecer ás autoridades autonómicas e institucións como as universidades galegas, visitará a comunidade caboverdiana que reside en Galicia, con especial presenza en Burela (Lugo).

Precisamente, na súa intervención no Pazo de Raxoi, Jorge Carlos de Almeida Fonseca destacou que Cabo Verde é un país que "abre as portas" á colaboración en distintas áreas, como as que recolle o memorando asinado o pasado ano.

"Cabo Verde é por natureza un país aberto ao mundo", destacou o presidente, que aproveitou a súa intervención para destacar o "factor cultural" que une a Galicia co seu país a través da lingua.

"Esa afinidade da lingua, a cultura lusófona pode ser un factor de maior aproximación entre Cabo Verde e a Comunidade autónoma de Galicia", sinalou o presidente.