Ferida unha muller en Silleda (Pontevedra) que foi atropelada polo seu propio vehículo, ao que non puxo o freo de man

Unha muller resultou ferida na mañá deste venres en Silleda (Pontevedra), tras ser atropelada polo seu propio vehículo. A vítima non lle puxo o freo de man ao coche.

Segundo informou o Centro de Atención ás Emerxencias (CAE) 112, o sinistro tivo lugar na parroquia de Manduas, nas proximidades da gasolineira de Bandeira. O 112 tivo constancia dos feitos ás 12,30 horas, a través dunha alerta de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Fontes do 061 ratificaron que a muller ferida, duns 65 anos, foi trasladada en ambulancia á Rosaleda.

O persoal do Centro do 112 tamén informou aos bombeiros do Deza, á Policía Local e á Garda Civil de Tráfico.