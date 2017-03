A Deputación de Pontevedra tallará todos os eucaliptos da leira do Castelo de Soutomaior

As 33 hectáreas de terreo do Castelo de Soutomaior quedarán "libres de eucaliptos" nos próximos días, segundo ratificou a presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva.

O goberno provincial da Deputación de Pontevedra contratou a talla dos 333 exemplares desta "especie invasora" que están repartidas polas 25 hectáreas de explotación forestal que dispón o recinto do Castelo.

Silva apuntou que este asunto é da "máxima relevancia" e unha mostra "de como entende esta Deputación o coidado do patrimonio ambiental".

Segundo explicou Silva, estes eucaliptos non soamente "impedían gozar das vistas" que ten este privilexiado espazo, senón que ademais "supoñen un grave perigo ambiental".

A presidenta explicou que estas árbores "non están protexidos, esquilman o chan e compiten moito pola luz a auga e os nutrientes do soldo en detrimento de as especies autóctonas, que esas si que están protexidas".

"SECUELA"

Engadiu que, polas súas características singulares, os eucaliptos actúan como especie pirófaga que facilita a propagación dos incendios. Por todas estas cuestións o goberno provincial considera que "vai ser moi beneficiosa a erradicación dos eucaliptos", que constitúen "unha secuela para a natureza".

Os traballos para levar a cabo a talla xa foron adxudicados á empresa Díaz e Buceta S.L., que ofreceu un importe de 34,24 euros por tonelada na mesa de contratación. Está previsto que a próxima semana, "se o tempo acompaña", comece a talla, que terá unha duración estimada de dúas semanas.

As pezas de maior tamaño serán aproveitadas pola empresa e o resto serán destinadas á compostaxe. "Como responsable política eu síntome moi satisfeita destas decisións", concluíu Carmela Silva.