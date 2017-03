"Constancia" e "ansia por aprender", claves nos premios extraordinarios de Bacharelato, FP e Ensinos artísticos

"Constancia no estudo", "ansia por aprender", "curiosidade" e "capacidade de adaptación". Estas son as cualidades que comparten, tal e como defendeu a directora do IES Sofía Casanova de Ferrol, os alumnos que recibiron os Premios Extraordinarios de Bacharelato, FP e Ensinos artísticos.

En concreto, a directora deste centro realizou estas declaracións durante o acto de entrega destes premios, que tivo lugar este venres na Cidade da Cultura e ao cal asistiron, entre outros, o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo; o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez; e o director xeral de Educación, FP e Innovación Educativa, Manuel Corredoira.

Despois de que todos os alumnos premiados pola súa excelencia académica durante o curso pasado en Galicia recollesen os seus galardóns, tanto un alumno do Centro Integrado de Formación Profesional As Mercedes, situado en Lugo, como a directora do IES Sofía Casanova, emprazado en Ferrol, pronunciaron senllos discursos: o primeiro en representación dos alumnos e, a segunda, dos profesores.

O primeiro, Diego, fixo fincapé na cantidade de horas que os estudantes deben dedicar ao estudo para alcanzar a excelencia académica, cousa que, recoñeceu, non é "fácil". Pero ademais, pediu aos seus compañeiros que teñan "paixón" polo que fan, xa que así é como se obteñen os bos resultados.

Pola súa banda, a directora do IES Sofía Casanova erixiu a educación en "instrumento imprescindible para transformar a sociedade", á vez que lembrou aos premiados, a quen felicitou, que o coñecemento que teñen non é "patrimonio exclusivo" seu, senón tamén da Administración educativa, dos docentes e das familias.

"A EXCELENCIA É UN HÁBITO"

A esta opinión sumouse o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quen foi o encargado de pechar o acto. "A excelencia non é un acto illado, senón un hábito", remarcou na súa intervención, xusto antes de indicar que estes premios son un recoñecemento ao "talento", "espírito de superación", "perseveranza" e "traballo" dos alumnos galardoados.

A continuación, asegurou aos alumnos que o talento, por se só, "non da resultados": "Cando se combina con esforzo, determinación, constancia e paixón, entón produce resultados extraordinarios".

Nesta mesma liña, fixo fincapé en que estes galardóns "hai que gañalos día a día". "Os que estades aquí nunca tirastes a toalla", subliñou, para logo indicar que a excelencia académica combínase coa valía persoal, a dos docentes e a das familias.

"Todos temos na mente os profesores que máis nos marcaron cando estudamos", afirmou o presidente da Xunta, quen aproveitou esta ocasión para lembrar a un profesor que tivo no instituto: Albino Núñez. "Era un profe esixente que acudía sen libro. Non se se isto é adecuado ou non dicilo, conselleiro", chanceou dirixíndose a Román Rodríguez.

PACTO EDUCATIVO

Outro dos elementos cos que se combina a excelencia académica, subliñou, é o sistema educativo. Neste sentido, defendeu a necesidade dun sistema adecuado ás "inquietudes intelectuais" dos alumnos e aos "requisitos profesionais" da sociedade e do mercado laboral. En definitiva, sentenciou, trátase de "labrar profesionais e persoas".

"Parécenos fundamental que en España sexamos capaces de deseñar un pacto educativo orientado á excelencia, á formación e ao coñecemento, [...] blindado ante vaivéns políticos que se producen cando hai eleccións", defendeu Feijóo, quen sostén que Galicia pode achegar a súa "experiencia plurilingüe"

Acto seguido, remarcou que o 90 por cento dos alumnos con necesidades educativas especiais están integrados no sistema educativo ordinario, á vez que se congratulou de que aumentasen un 50 por cento as prazas de FP nos últimos anos.

"O MENOR FRACASO ESCOLAR"

Así mesmo, defendeu o papel que ocupa Galicia no informe PISA: "Temos neste momento o menor fracaso escolar da historia", aseverou, para finalizar a súa intervención solicitando aos alumnos presentes no acto que sexan "ambiciosos", "humildes" e que non perdan nunca a curiosidade.

Para pór punto e final ao acto de entrega de premios, un dúo de frauta e guitarra do Conservatorio de Música de Santiago interpretou un tema.