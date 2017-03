A Coordinadora Nacional Galega de Emigrantes Retornados celebrou a decisión do Comité de Peticións do Parlamento Europeo (PETI) de dirixirse tanto ao Goberno de España, como ao Consello Europeo e á Comisión de Emprego e Asuntos Sociais da UE para pedirlles que se sitúen sobre a situación de "discriminación" que sofren os emigrantes retornados na tributación das súas pensións en España.

Emigrantes retornados celebran o tirón de orellas da UE | Fonte: Europa Press

O portavoz da Coordinadora, Xosé Lois Leirós, recalcou que o feito de que o Parlamento escoitase a esta plataforma e decidise "manter aberta" a súa denuncia, xa supón un "tirón de orellas" para o Goberno de España, ao que acusan de "acosar" aos pensionistas retornados con multas por non tributar por esas pagas xeradas no estranxeiro (principalmente en Alemaña e Suíza).

"Isto reforza a nosa loita, e anímanos a seguir reclamando que as pensións estranxeiras e as españolas teñan o mesmo status a nivel tributario", indicou, e lembrou que hai afectados "mileuristas" que están obrigados a presentar declaración da renda "e sáelles a pagar", fronte a pensionistas con 'paga española' que gañan máis e non teñen esa obrigación.

O colectivo realizou unha concentración este venres fronte á delegación de Hacienda en Vigo, na que estiveron acompañados pola eurodeputada do BNG, Ana Miranda. A parlamentaria especificou que o PETI , ademais de pedir o posicionamento do Goberno e a propia Comisión sobre esta denuncia, requirirá aos Estados membros "para que se unifiquen os criterios de tributación das pensións".

"A decisión final é da Agencia Tributaria de España, pero estas vías abertas son unha forma de presión", indicou, á vez que lembrou que, en Galicia, hai case 300.000 pensionistas afectados, e que non só están discriminados con respecto ao resto de países da UE, senón tamén con respecto a outras rexións españolas, como o País Vasco.