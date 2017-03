Previr o machismo entre os mozos e atender a nenos vítimas de violencia de xénero, claves para a Xunta

A prevención do machismo e das condutas violentas entre os máis novos e a atención especializada a nenos que foron vítimas directas da violencia de xénero son dous dos aspectos que destacou a secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella, do informe sobre as medidas que a Xunta puxo en marcha 2016 para tentar evitar e erradicar esta secuela.

Miguel Santalices e Susana López Abella | Fonte: Europa Press

Así o explicou ela mesma aos xornalistas nos corredores da Cámara antes de cumprir o precepto legal de entregar esa memoria ao Lexislativo.

En concreto, detallou que o pasado exercicio deuse "un salto cuantitativo e cualitativo" na intervención cos fillos de vítimas da violencia machista, con terapias "específicas" tanto nos centros de información á muller como nas casas de acollida e o centro de recuperación integral. A iso sumou outras iniciativas no mesmo sentido dentro da rede galega de municipios contra a violencia de xénero que se "intensificarán" este ano.

Ademais, desde o convencemento de que "previr é fundamental", deu conta de distintas iniciativas que levan aos centros escolares para concienciar aos menores.

Falou, por exemplo, de talleres de coeducación e exposicións sobre a mala utilización das redes sociais e os teléfonos intelixentes como instrumentos de "control". E, consciente de que España é o país da UE onde os nenos teñen antes un móbil, sobre os 11 anos, alertou de que sen control parental pode converterse en "unha arma moi perigosa" e non só nos ámbitos da violencia e o control.

DENDE "OS 10 ANOS"

Ao fío diso, deu conta de que un informe da Delegación do Goberno detectou comportamentos machistas a partir de "os 10 ou 11 anos", do mesmo xeito que durante a adolescencia e no período universitario.

"No seu momento, recoñézoo, colleunos desprevidos", lembrou o alto cargo da Xunta, quen incidiu en que hai que "traballar" por erradicar esa reprodución dos estereotipos e das estratexias de control desde idades temperás.

É para iso para o que se facilita aos profesores e aos pais ferramentas encamiñadas a que os mozos aprendan a "discernir que está ben e que está mal", tanto nas súas actitudes como no uso das redes sociais e os móbiles.

Tamén no caso dos menores acollidos en centros, a Xunta ofrece "formación de formadores" aos profesionais desas entidades relativa a "control de condutas machistas e erradicación de comportamentos violentos".

O 74% SAE

En canto á situación das mulleres vítimas de violencia de xénero, López Abella fixo fincapé en que "case o 74 por cento das que denuncian saen" desa espiral o mesmo día en que se publican as bases do denominado 'salario da liberdade', as axudas periódicas a vítimas.

Tamén reparou a secretaria xeral en que a sociedade en xeral está a avanzar en "sensibilización" ante a violencia machista. Proba diso --dixo-- é a importancia que os medios de comunicación dan agora aos casos, o feito de que se está traballando nun pacto de Estado fronte a esta secuela e o "escándalo" con que reciben os cidadáns cada novo suceso deste tipo.

Respecto diso, destacou o traballo do seu departamento para unir á sociedade e á administración nesta "loita". Como indicou, 400 empresas adheríronse xa a un protocolo para detectar a violencia de xénero e apoiar a esas vítimas dentro da contorna laboral e repartíronse 35.000 folletos en comunidades de veciños para alentar denuncias: "Temos que ser cómplices contra a violencia, non do machismo".