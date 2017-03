O secretario xeral do PPdeG, Miguel Tellado, volveu a considerar que é "no ámbito xudicial" onde "se deben dilucidar" as causas do accidente ferroviario de Angrois e pediu "non utilizar politicamente" este asunto.

O secretario xeral do PPdeG, Miguel Tellado, en rolda de prensa | Fonte: Europa Press

Preguntado polas declaracións nas que o novo presidente da Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarias (CIAF), Fernando Montes, considerou que non hai motivos para facer unha nova investigación sobre o accidente, o número dous dos populares galegos considerou que "non é bo utilizar politicamente ningunha cuestión con outros fins distintos" e reiterou o respecto dos populares galegos ás vítimas.

"Dentro desa política de respecto absoluto ás vítimas, o que fixemos desde o Goberno da Xunta é colaborar coa investigación en marcha. Fixémolo desde o primeiro momento, colaboramos coa investigación xudicial, coa investigación que se fixo tamén desde Fomento e, no ámbito no que se deben dilucidar estas cuestións é no ámbito xudicial", sinalou.

Neste sentido, incidiu en que, cando "hai unha investigación xudicial en marcha", "sería malo que desde o ámbito político interfírase". "É malo politizar a xustiza e xudicializar a política, por tanto, o noso respecto das vítimas e espero que se fagan os estudos pertinentes para que se aclare o sucedido", indicou.