LUGO, 24 (EUROPA PRESS

Rueda de prensa de Darío Campos | Fonte: Europa Press

Deste xeito, Darío Campos confirmou que o portavoz da xestora estatal, Mario Jiménez, sondoulle para introducir cambios na galega. Así o expuxo tras a xunta de goberno provincial, na que se informou de que este ano se empregaron 100 toneladas de sal para estradas.

A chamada produciuse a pasada semana, na que lle comunicaron "que se cadra si que había un cambio na xestora". "E que podiamos estar cargos institucionais", engade.

Respecto diso, Campos sinalou que falou "con compañeiros da provincia", os cales non ven "moi necesario cambiar a xestora cando en tres meses vaise a convocar o congreso federal e vaise a elixir un secretario xeral". "A min, agora mesmo, non me parece que cambiar a xestora sexa importante ou sexa o que realmente necesita o partido socialista", defendie.

Insiste en que "non ten moito sentido", pois "xa está o clima bastante caldeado e sería caldear máis o ambiente". "A xestora ten que seguir facendo o seu traballo e en tres meses non creo que se arranxen grandes cousas", sentenza.

"HAI QUE SER PRAGMÁTICOS"

Nesta liña, Campos apelou a que "hai que ser pragmáticos", mentres avoga por que "hai que tratar de unir e coser o partido e ser útil á sociedade".

Finalmente, confesou que "non" ten pensado ir á aclamación en Madrid, o domingo, da candidatura de Susana Díaz, aínda que apunta que está disposto "a recibir a todos (os candidatos ás primarias) os que veñan a Lugo". "Recibireinos a todos, tratareinos de igual forma a todos e escoitareinos e valorarei a quen presente as mellores ideas e o mellor proxecto", recalcou.