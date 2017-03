O secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Risco, asegurou que estará "expectante" en relación coas posibles consecuencias en España da operación de compra da firma alemá Opel por parte do Grupo PSA, segundo informou a Confederación de Cadros e Profesionais (CCP).

Nun encontro mantido con representantes da CCP, no que tamén estivo presente o director xeral de Empleo, Javier Thibault, Risco indicou que fará un seguimento dos posibles efectos sobre as plantas españolas de Opel --en Figueruelas (Zaragoza)-- e PSA-Citroën --En Vigo-- desta operación no referente a materia laboral, fiscal, industrial e de comercio exterior.

Segundo a CCP, o secretario de Estado de Emprego destacou como unha fortaleza de España a cualificación dos traballadores nacionais, así como a súa flexibilidade, a súa competitividade e o bo clima social nas relacións laborais.

Así mesmo, apuntou que o Goberno estará vixiante en todo o proceso de compra de Opel por parte do consorcio francés e resaltou que España é un país "serio", cun marco laboral "adecuado", non só para o mantemento dos postos de traballo, senón tamén para acometer novos investimentos.

Pola súa banda, o presidente da CCP, Manuel Martínez, o secretario xeral, Juan Antonio González, e o presidente da Asociación de Mandos e Profesionais do Grupo PSA, Roberto Infante, destacaron na reunión os bos resultados do sector español do automóbil, en xeral, e das factorías de ambas as empresas, en particular.

Desde a CCP afirmaron que ao termo do encontro a secretaría de Estado de Emprego comprometeuse a informar e a contar coa Confederación ante calquera acontecemento vinculado con esta operación.