A muller do home acusado de atropelar mortalmente a un veciño co que tiña unha mala relación en Cedeira (A Coruña) asegurou que a vítima ameazaba ao seu marido con "arruinarlle a vida". Unhas ameazas ás que tamén se referiu un dos fillos deste matrimonio, quen afirmou que este veciño "estaba obsesionado" co seu pai.

Así o manifestaron ambas as testemuñas na cuarta sesión do xuízo que se segue na Audiencia Provincial da Coruña contra un construtor cedeirense para quen a Fiscalía solicita 21 anos de prisión por un delito de asasinato. A Acusación Particular, pola súa banda, eleva a pena a 24 anos.

O Ministerio Público sinala que o día dos feitos, o 10 de agosto de 2012 no paseo marítimo de Cedeira, o construtor "variou a traxectoria e arroiou por detrás á vítima sen que puidese advertilo nin facer nada por evitalo, e sabendo que con iso lle ocasionaría a morte".

Ante o xurado popular que xulga este caso, a muller do procesado insistiu en que a vítima "ameazaba" diariamente ao seu marido e asegura que os problemas non eran só coa súa familia. "Era unha persoa moi conflitiva", dixo o fillo do procesado.

Esta testemuña asegurou que este veciño tiña "unha obsesión" co seu pai, a quen ameazaba con "afundirlle a vida". A vítima interpuxo máis de 80 denuncias contra o acusado, gran parte relacionadas con obras.

O fillo do procesado declarou que o seu pai nunca tomou unha postura agresiva contra esta persoa, senón todo o contrario: "Dicíanos que nos afastásemos deste señor porque nos ía a traer problemas".

VECIÑOS

Na sesión deste venres tamén declararon varios veciños, dous deles incidiron no cambio que sufriu o procesado tras a morte de dous familiares. Tal é así que aseguran que tras estes acontecementos o procesado xa "non estaba capacitado" para conducir.

"Non estaba ben", afirmou un destas testemuñas, quen, do mesmo xeito que fixo outro veciño, xa advertira ao acusado que "non debía de conducir". Pola súa banda, outro dos veciños asegurou que, a pesar de todas as denuncias presentadas pola vítima, o acusado nunca tivo "malas palabras" cara a el.

O xuízo renovarase o luns coa declaración da Garda Civil e dos peritos para explicar os informes realizados sobre o suceso.