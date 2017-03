O PSdeG pide que o Consello de Contas poida recibir denuncias confidenciais sobre corrupción na administración

O PSdeG proporá habilitar unha oficina no Consello de Contas para recibir denuncias relativas a casos de fraude ou corrupción ben de cargos ou funcionarios públicos ou ben de empresas privadas na súa relación coa administración. A súa idea é que poidan ser tratadas de forma confidencial, como ocorre noutros países da nosa contorna europea, para así evitar calquera "represalia" que poida sufrir o denunciante.

Villoslada e Begoña Rodríguez Rumbo | Fonte: Europa Press

Trátase dunha das recomendacións que os socialistas achegarán á comisión parlamentaria sobre as relacións co Consello de Contas, e aspiran a que poida ser asumida polo PPdeG, xunto con outra relativa á posta en marcha de medidas de cooperación coa Fiscalía Superior de Galicia para favorecer "unha persecución integral das prácticas corruptas no ámbito público autonómico".

Diso deron conta este venres en rolda de prensa os deputados Juan Díaz Villoslada e Begoña Rodríguez Rumbo, que presentaron un total de 14 achegas para o órgano fiscalizador e outras tantas peticións á propia Xunta, que tamén se debaterán no Parlamento, e que "se basean en observacións" feitas polo Consello de Contas no seu último informe.

É por iso que o socialista coruñés dixo que espera que o PP as acepte, aínda que non obviou que "en materia de corrupción ten unha linguaxe un pouco Dr. Jekyll e Mr. Hyde". "Fala de que hai que loitar contra a corrupción, pero cústalle moito actuar de forma contundente cando se evidencia", subliñou, antes de apelar a ser "coherentes e consistentes" na loita contra esta secuela "social e económica".

OUTRAS RECOMENDACIÓNS

Sen abandonar este ámbito, entre as recomendacións do PSdeG ao plan de traballo do Consello de Contas para o actual exercicio tamén figura unha petición para que se avalíen os sistemas de prevención da corrupción implantados na Xunta e nas entidades locais.

Máis aló diso, está a fiscalización específica dos contratos de publicidade e comunicación do Goberno autonómico en 2015 e 2016, así como unha análise en detalle da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), a Axencia Galega de Innovación e a Axencia Galega de Turismo.

Entre outros asuntos, os socialistas tamén piden a Contas "verificar" se as axudas e convenios do Executivo galego cos concellos seguen criterios "obxectivos e non discriminatorios"; avaliar os sobrecustos na concesión do novo hospital de Vigo e informar os concertos hospitalarios.

PETICIÓNS Á XUNTA

En canto ás peticións á Xunta, en forma de propostas de resolución, o PSdeG reclama maior "colaboración" da Administración autonómica co órgano fiscalizador, pois, como denunciou Rodríguez Rumbo, diso da conta o propio Consello de Contas "ano tras ano".

Así mesmo, solicita que todas as entidades instrumentais da Xunta rendan contas "en prazo", que especificamente Augas de Galicia fágao e que se incorpore ao portal de transparencia a información relativa aos fondos europeos.

Outro asunto que censuran os socialistas nas súas resolucións é o "habitual" desprazamento de gasto a exercicios posteriores para --como criticou a cercedense-- "cumprir determinadas regras" de control do diñeiro público. Ademais, demanda "verificar" o nivel de calidade asistencial dos seus centros de atención a maiores.