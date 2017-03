O secretario xeral do PPdeG, Miguel Tellado, destacou o traballo levado a cabo pola Xunta para satisfacer as necesidades do rural fronte a unha oposición que, segundo indicou, "literalmente resolve os seus problemas a patadas e empuxóns".

O secretario xeral do PPdeG, Miguel Tellado, en rolda de prensa | Fonte: Europa Press

Nunha rolda de prensa ofrecida este venres, o número dous dos populares galegos criticou que os partidos da oposición galega digan con "condescendencia" que o PP "gaña as eleccións grazas aos votos da xente". "Quizais sexa porque o PP é a organización que mellor coñece o país", manifestou.

Deste xeito, celebrou a aprobación no Consello da Xunta desta semana do Plan de fixación de poboación no rural que, dotado con 230 millóns de euros, incide en "aspectos crave" como a cohesión territorial, a innovación ou a renovación xeracional.

E é que, segundo lembrou Tellado, un dos grandes proxectos que Feijóo presentou durante a campaña electoral para as autonómicas foi o de que, "se revalidaba a maioría absoluta, tentaría converter este terceiro mandato na lexislatura do rural".

"Desde o PPdeG cremos que o futuro do rural está ligado á consolidación da actividade económica nas nosas aldeas. É por iso que cremos nunha política que favoreza o emprendemento, a creación de postos de traballo e a mellora da competitividade dos nosos sectores produtivos", sinalou.

CRÍTICAS Á OPOSICIÓN

Tras referirse a a pelexa ocorrida o sábado pasado durante o III Asemblea de Anova, Tellado tamén se pronunciou sobre o plenario que o BNG celebrará este fin de semana na Coruña ao asegurar que será "a asemblea da soidade".

"Os nacionalistas vanse a reunir de novo para celebrar o seu peor resultado na historia recente de Galicia. Ese é o obxectivo co que se reúnen no BNG, que cada vez son menos e en cada asemblea que celebran márchalles un portavoz nacional", sinalou.

Tras iso, contrapuxo os conclaves de Anova e BNG cos congresos que levan a cabo no PP, como o da Coruña. Respecto diso, enmarcou na "normalidade" o feito de que se presenten varias candidaturas.

"Que se celebren (congresos) é positivo, que se presente máis dunha candidatura é positivo, o debate é san e no PP sabemos debater sen que iso supoña ningún menoscabo á unidade", sinalou.

SITUACIÓN DO PSDEG

Na súa comparecencia ante os medios de comunicación, preguntado respecto diso, Tellado tamén criticou que o Partido Socialista estea "sen rumbo en Galicia". "O PSdeG non leva 15 días sen dirección política aquí en Galicia, eu creo que leva anos sen rumbo. Nin con Pachi Vázquez tivo rumbo, nin con Besteiro nin con Pilar Cancela", sinalou.

O número dous dos populares galegos tamén augurou que o futuro do PSdeG probablemente "pasará por un comisario político que porá Abel Caballero á fronte da próxima xestora para liderar o partido".

Con todo, referiuse tamén aos nomes que soan nas quinielas para presidir a xestora, como o caso do senador lucense Ricardo Varela a quen lle atribuíu como "maior contribución a Galicia" o feito de "formar parte durante unhas horas do grupo parlamentario de Artur Mas".