O comité de traballadores de Ferroatlántica Cee-Dumbría-Centrais Hidroeléctricas decidiu este venres que non acudirá á reunión convocada para o vindeiro luns pola dirección da empresa do Grupo Villar Mir.

Segundo avisan os traballadores, non se reunirán coa empresa ata que desista da venda "ilegal" que pretende levar a cabo das plantas da Costa da Morte, o que implicaría a segregación entre as actividades de ferroaleación e as centrais hidráulicas. Con todo, mostra a súa "vontade de diálogo" a condición de que cumpra con esta premisa.

"Parécenos un insulto a insistencia de Ferroatlántica en manter unha reunión con este comité, ignorando o clamor de toda unha comarca que, o pasado 10 de marzo, saía masivamente ás rúas para reclamar á beira dos traballadores e as traballadoras da empresa xustiza social polo castigo sufrido 25 anos de explotación e espolio dos nosos recursos naturais", avisa.

E é que lamentan que os beneficios xerados durante anos na Costa da Morte non reverteron nesta comarca, senón que serviron para "enriquecer a outras empresas do grupo".

Ademais, censura que o chamado "plan industrial" pola empresa "non é digno de tal nome", pois só supón "desmantelamento e reconversión", xa que "se fundamenta na venda das centrais hidroeléctricas". "O financiamento do mencionado plan ten que abordarse principalmente a través dun plan plurianual de reinversiones das actividades e beneficios xerados polas concesións", advirte.

Tamén critica que á "vulneración da legalidade que supón a operación formulada polo Grupo Villar Mir", con varias sentenzas en contra da segregación, súmase a "actitude cómplice" da Xunta coa empresa.