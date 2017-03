Galicia foi a terceira comunidade na que máis recadou a DXT en 2016 por radares, con máis de 19 millóns

A Dirección Xeral de Tráfico (DXT) recadou en 2016 máis de 19 millóns de euros en Galicia por exceso de velocidade captada polos radares, tanto móbiles como fixos, presentes nas estradas.

Radar de tráfico | Fonte: Europa Press

Deste xeito, Galicia foi a terceira comunidade na que máis se recadou, por detrás de Andalucía (con máis de 36 millóns de euros) e Castilla-León (con máis de 25 millóns).

En toda España, a DXT recadou 164,2 millóns de euros en 2016 a través das multas de radares, segundo datos do Goberno facilitados nunha resposta escrita a unha pregunta parlamentaria do PSOE.

Esta cifra supón un aumento de máis de 34 millóns de euros con respecto aos dous anos anteriores, onde a recadación se mantivo en niveis similares. Concretamente, en 2014 o Estado ingresou 129,6 millóns en multas rexistradas por radares, mentres que en 2015 a cifra apenas superou os 127 millóns de euros.

Na desagregación por autonomías que realiza o Goberno no documento non se inclúe a Cataluña e País Vasco por ter transferidas as competencias nesta materia.

Ademais, Castilla-La Mancha e Aragón roldan os 14 millóns de recadación por exceso de velocidade, por diante da Comunidade de Madrid, que recadou algo máis de 11 millóns, un máis que a Comunidade Valenciana, mentres que Murcia supera os 9 millóns.

Pola súa banda, Ceuta e Melilla, La Rioja, Canarias e Cantabria son as rexións nas que menos se recadou. Só esta última supera os dous millóns de euros, segundo destaca a resposta do Executivo, á que tivo acceso Europa Press.

MÁIS DE 420.000 MULTAS EN GALICIA

En canto ás denuncias interpostas por exceso de velocidade, captadas polos cinemómetros, Moncloa sinala que se rexistraron 4.369.603. De novo Andalucía é a autonomía con máis multas rexistradas, máis dun millón. Castilla León, con máis de medios millón, e Galicia, que supera as 420.000, tamén repiten entre as máis sancionadas.

No lado oposto da táboa atópanse Melilla e Ceuta, con 3.000 e 6.000 denuncias respectivamente, por detrás de La Rioja, con 46.000, Cantabria (75.000) e Asturias (84.000).