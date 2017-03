Tres detidos no Carballiño (Ourense) por varios roubos con forza en vehículos, vivendas e na Igrexa de Arcos

A Garda Civil do Carballiño (Ourense) detivo na pasada xornada a M.B.J., de 43 anos; R.B.D., de 30 anos, e M.T.V., de 34, veciños desta localidade ourensá, como presuntos autores de varios delitos de roubo con forza rexistrados no tres últimos meses.

En concreto, trátase de dous roubos no interior de vehículos, sete roubos en segundas vivendas e un roubo na Igrexa de Arcos, cometido durante a noite do 23 de marzo.

Segundo informou a Garda Civil, recuperáronse varios efectos e o total do subtraído no roubo da Igrexa. Asumiu o caso o Xulgado de Instrución número 1 do Carballiño.

DENUNCIA FALSA EN ESGOS

Por outra banda, a Garda Civil de Esgos tomou declaración en calidade de investigado a L.M.M., de 653 anos e veciño de Pereiro de Aguiar, como presunto autor dun delito de denuncia falsa.

Os feitos que se lle atribúen remóntanse ao 30 de xaneiro, cando acudiu á Comisaría do Corpo Nacional de Policía de Ourense para formular unha denuncia por un suposto delito de estafa por cargos na súa conta bancaria por un importe de 200 euros, podéndose comprobar que foran realizados polo Investigado.

Do caso encárgase o Xulgado de Instrución número 2 de Ourense.