Atracan unha sucursal de Correos en Chapela, Redondela (Pontevedra), e a Policía busca aos autores

A Policía Nacional despregou un dispositivo de procura para localizar aos autores dun atraco cometido este venres na sucursal de Correos da parroquia de Chapela, en Redondela (Pontevedra).

Segundo informaron fontes policiais, o atraco tivo lugar pasadas as 14,30 horas na oficina de Correos de Camiño Oliveira, en Chapela. Dous homes, que ocultaban a súa cara con casco, entraron na sucursal cunha arma branca e o que parecía un arma de fogo.

De momento non transcendeu o botín que se puideron levar os atracadores. Ata o lugar dos feitos desprazáronse efectivos de policía xudicial e policía científica.

Así mesmo, varias dotacións do 091 interceptaron un vehículo sospeitoso na N-552, preto do chamado Alto da Encarnación. No entanto, fontes policiais apuntaron que, por agora, non se practicaron detencións.