Detido un home como autor de roubos e danos por valor de máis de 400.000 euros no Grove (Pontevedra)

Axentes da Garda Civil detiveron a un home de 46 anos e iniciais M.B.P., que supostamente cometeu oito roubos en vivendas en venda na localidade pontevedresa do Grove, de onde levou efectos e causou danos valorados en máis de 400.000 euros.

Remitindo Nota De Prensa | Fonte: Europa Press

O Instituto Armado informou de que efectivos do posto principal de Sanxenxo iniciaron a operación 'Venturi' a finais do ano pasado, despois de que empresas administradoras de varias urbanizacións do Grove denunciasen que sufriran roubos e danos en vivendas en fase de venda e entrega aos seus propietarios.

En concreto, houbo oito roubos, nos que o valor do subtraído e os danos superaron os 400.000 euros. Entre outros efectos, foron subtraídos electrodomésticos e mobiliario, portas interiores e de garaxes, bañeiras de hidromasaxe, e sistemas eléctricos e de calefacción.

Froito da investigación descubriuse que un home vendía efectos dos subtraídos a través de redes sociais e páxinas de anuncios gratuítos a prezos moi interiores ao seu valor. Así, rexistrouse o seu domicilio, no que se acharon diversos obxectos das vivendas, valorados en máis de 33.000 euros.

Ademais, interceptouse algún dos efectos "que serían vendidos" polo mesmo home a un mozo de Sanxenxo. Por todo iso, o presunto ladrón foi detido e posto a disposición do Xulgado de Instrución número tres de Cambados, que decretou a súa liberdade con cargos. Así mesmo, non se descarta que haxa máis detencións de autores dos roubos ou receptadores.