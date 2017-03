Autorizada unha consulta popular en Silleda sobre o traslado da Casa Consistorial

O Consello de Ministros autorizou ao Concello de Silleda (Pontevedra) a celebración dunha consulta popular en relación co traslado da Casa Consistorial.

Casa do Concello de Silleda | Fonte: Concello de Silleda

A consulta exposta será a seguinte: "Está vostede de acordo no traslado da Casa Consistorial --Rúa Trasdeza número 55-- e demais servizos municipais situados noutras dependencias ao edificio actualmente destinado a Casa da Cultura?".

Con resposta permítense dúas opcións: "Si, estou de acordo co traslado" e "Non, estou en contra do traslado".

O Consello de Ministros subliña que autorizou a consulta ao cumprir todos os requisitos formais e materiais que establece o artigo 71 da Lei de Bases do Réxime Local.

Sinala que se cumpriron os requisitos "formais ou de procedemento", así como os "requisitos materiais: asunto de competencia propia municipal, asunto de carácter local, temas de especial relevancia para os intereses dos venios e asunto que non é relativo á Facenda local".