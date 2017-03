A actriz e dramaturga Imma António lerá o manifesto galego do teatro nos Premios María Casares

A actriz e dramaturga Imma António (A Coruña, 1968) é a encargada de redactar e ler o manifesto galego con motivo do Día Mundial do Teatro nos XXI Premios María Casares, que se celebrarán o 29 de marzo no Teatro Rosalía da Coruña.

A actriz e dramatruga Imma António | Fonte: Europa Press

Deste xeito, a Asociación de Actores e Actrices de Galicia (AAAG) informa de que se encargou o texto a Imma António por "ser unha intérprete de longo percorrido e unha das primeiras mulleres que en Galicia se centrou na escritura dramática, sendo así unha auténtica pioneira no sector".

Noutras ocasións este texto correu a cargo do escritor Xosé Luís Méndez Ferrín, os xornalistas Montse Dopico e Camilo Franco, o historiador Ramón Villares ou o poeta Cesáreo Sánchez, entre outros.

No manifesto chamado 'Quen hai aí?', Imma António proclama que o teatro e a cultura son "dereitos humanos básicos que é necesario defender".

"O teatro empéñase en saber quen hai nas entrañas da nosa humanidade, quen hai en nós mesmos na nosa sociedade, quen hai na otredad que atopamos na sociedade da que formamos parte", apunta.

Imma António participou como actriz en producións de formacións como a Compañía Luís Seoane, Teatro do Noroeste, Centro Dramático Galego (CDG) e Producións Librescena. Como autora teatral recibiu galardóns como o Premio Retrincos en 1983, o premio Galo Salinas en 1985 ou o Premio Rafael Dieste en 2003.