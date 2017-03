A Xunta reitera a súa aposta polo pacto educativo e ofrece a súa experiencia en inclusión, plurilingüismo ou FP

A Xunta de Galicia reiterou este venres a súa "aposta" polo pacto educativo a nivel estatal, que considera un "reto e unha oportunidade", ademais dun acordo "fundamental" no que a sociedade "se xoga o seu futuro", e ofreceu a súa experiencia en ámbitos como a inclusión, a formación profesional ou o plurilingüismo.

Así o expresou o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, en declaracións aos medios antes de protagonizar un xantar coloquio organizado polo Círculo de Empresarios de Galicia na súa sede de Vigo.

O conselleiro sinalou que o goberno galego está disposto a "achegar" para que se alcance ese pacto, e que trasladará as súas impresións tanto na subcomisión do Congreso, como no Senado, e en todos aqueles ámbitos en que se lle requira.

"Ofrecemos a nosa experiencia naquilo que somos bos: inclusión, plurilingüismo, diversidade, formación profesional... para que outras Comunidades Autónomas coñézana e que nós podamos tamén aprender deles", aseverou.

Román Rodríguez lembrou que, nas últimas décadas, houbo unha "sucesión de leis orgánicas de educación, todas promulgadas polo PSOE, que non tiveron a repercusión necesaria para ter un sistema educativo como o desexable", e subliñou que a sociedade leva "anos" demandando aos políticos "que se poñan de acordo en algo tan vital".