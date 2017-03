En liberdade con cargos un veciño de Boiro detido como autor de varios roubos

Axentes da Garda Civil detiveron a un veciño de Boiro como presunto autor de varios roubos rexistrados este mes de marzo, segundo informa a Benemérita. Tras pasar a disposición xudicial, o home quedou en liberdade con cargos.

Ao detido, de 35 anos, considéraselle autor de dous roubos en senllos establecementos de Boiro, usando para acceder a un dos negocios afectados unha escaleira que previamente fora sustraída dun vehículo empresarial que estaba estacionado na vía pública.

Así mesmo o día 20 denúnciase o roubo, nun trasteiro, de diferente material de construción e ferramentas, empregando para tal fin un modus operandi similar aos feitos delituosos do pasado 8 de marzo.

Tras a súa detención, puidéronse recuperar todos os obxectos subtraídos no seu último roubo e que xa foron entregados ao seu dono. Ao detido, con numerosos antecedentes por feitos similares, impútaselle a comisión de catro delitos contra o patrimonio e a orde socioeconómica.

DELITO CONTRA A SAÚDE PÚBLICA

Mentres, efectivos da área de Investigación da Garda Civil de Vimianzo, en colaboración coa Patrulla de Seguridade Cidadá, detiveron este xoves a un home de 51 anos por un delito de tráfico de drogas.

Os axentes interceptaron en Baio, no concello de Zas, ao home a bordo dunha furgoneta. Nela, localizaron ocultos no interior do vehículo 10 gramos de heroína.