En Marea pide ao Goberno que restableza o subsidio por desemprego aos 52 anos

Os deputados de En Marea no Congreso Yolanda Díaz e Antón Gómez-Reino instaron ao Goberno a restablecer o subsidio por desemprego aos 52 anos e modificar as condicións de acceso á xubilación parcial mediante a reforma parcial da Lei Xeral da Seguridade Social.

Yolanda Díaz e Antón Gómez-Reino | Fonte: Europa Press

En rolda de prensa, ambos os deputados presentaron as iniciativas rexistradas a este respecto no Congreso, pedindo que se restauren as condicións establecidas con anterioridade ás reformas lexislativas aprobadas a partir do ano 2011.

"Coa normativa actual, é case imposible acceder á xubilación parcial", asegurou Díaz. Ademais, manifestou que "non ten sentido que xente con cotizacións de máis de 30 anos non poidan saír do mercado laboral para dar paso a xente nova ao mesmo".

Pola súa banda, o portavoz de En Marea no Congreso, Antón Gómez-Reino, asegurou que hai que "volver" á regulación anterior para garantir a substitución xeracional nas empresas, rexuvenecer persoais e xerar novas contratacións.

Na rolda de prensa, criticaron tamén as últimas reformas laborais, primeiro polo PSOE e despois as do PP. Delas, manifestaron que supoñen "o maior recorte aos dereitos dos traballadores desde a transición democrática", cuestionando, especialmente, as levadas a cabo polos populares.