A Xunta reúnese cos empresarios de Ferrolterra para avaliar o plan de formación para o naval

A Xunta, a través do conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, mantivo unha reunión coa Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume e Ortegal (Cofer) na que avaliaron o plan de formación para o naval anunciado polo Goberno galego nas últimas semanas.

Alí, Conde resaltou a necesidade de que as empresas se adapten ao "novo escenario tecnolóxico" marcado "pola Industria 4.0" que esixirá "man de obra cualificada".

Así, segundo informou a Xunta, no encontro o titular de Industria repasou cos empresarios de Ferrolterra o plan de formación no naval, que conta cunha dotación de 12 millóns de euros entre os dous próximos anos e que está dirixido a 3.000 profesionais.

Ademais, Francisco Conde subliñou a importancia de "diversificar o sector" a través dunha aposta pola 'eólica offshore' --mar dentro--, un ámbito no que "Galicia está a consolidar a súa posición neste ámbito con contratos de preto de 270 millóns de euros".

VISITA A CERVO (LUGO)

Tras visitar Ferrolterra, o conselleiro desprazouse ata o municipio lugués de Cervo, onde visitou o novo espazo activo de emprendimiento comercial no que se realizan talleres artesanais e a venda de produtos típicos da comarca.

O centro está situado nas antigas caballerizas da Fábrica de Fundición do Conxunto Histórico Artístico de Sargadelos, un espazo que data do século XVII e cuxa remodelación contou co apoio económico da Xunta.

Francisco Conde valorou o proxecto, que cre que axudará a "dinamizar ao rural". Neste sentido, explicou que xa está aberto o prazo de presentación de solicitudes para a convocatoria de axudas dirixidas para a posta en marcha de espazos activos do emprendimiento comercial.

A actuación, que está dotada con 600.000 euros, está dirixida a concellos de menos de 20.000 habitantes e ten por obxectivo a adecuación de espazos de uso comercial para iniciativas emprendendoras.