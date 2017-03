Detido en Vigo un condutor sen carné que se puxo agresivo cos policías

Axentes da Policía Local de Vigo detiveron a un home que foi interceptado este venres nun control cando conducía a pesar de ter o carné retirado, e que se puxo agresivo cos efectivos policiais.

Segundo comunicou a Policía Local a Europa Press, durante un control situado ás 12,50 horas deste venres na rúa Eduardo Cabelo, os axentes observaron que un vehículo facía un xiro para evitar o control, polo que colleron a súa matrícula e déronlle o alto.

Ao comprobar os datos do condutor, que se empezou a pór "nervioso e agresivo", descubriuse que tiña o carné retirado. Ante iso, os axentes fixéronlle unha proba de tóxicos e alcoholemia, que deron negativas.

No entanto, o individuo púxose "cada vez máis agresivo" e, cando os efectivos lle informaron de que non podía conducir ao non ter carné e pedíronlle que saíse do coche, negouse e empezou a empuxarlles e insultarlles.

Por este motivo, os axentes tiveron que esposarle e levarlle a un centro de saúde para verificar que non presentaba ningunha lesión. No entanto, o home negouse e finalmente tivo que ser conducido a dependencias policiais para permanecer como detido.