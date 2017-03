Galicia súmase este sábado á Hora do Planeta con apagamentos en monumentos e edificios como a Catedral de Santiago

Galicia súmase este sábado á iniciativa mundial da Hora do Planeta, que celebra WWF, con apagamentos en decenas de monumentos e edificios como a Catedral de Santiago, a Torres de Hércules e a Muralla de Lugo, así como a sede da Xunta na capital galega.

Santiago de Compostela, catedral | Fonte: Europa Press

Segundo a información de WWF, case unha 20 de municipios galegos participarán neste evento que terá lugar entre as 20,30 horas e as 21,30 horas co obxectivo de lanzar unha mensaxe de compromiso e responsabilidade co medio ambiente.

Os apagamentos na provincia coruñesa serán en: A Coruña (praza e Pazo de María Pita, fachada da Torre de Hércules, fachada de Domus e outros edificios), Carballo (Praza do Concello), Fene (Casa da Cultura e Museo do Humor), Miño (Parque da Rúa, Parque de Rabazal e rúa As Marismas), Mugardos (Praza do Concello e Casa da Cultura), Narón (Pazo da Cultura e Glorieta de Freixeiro), Oleiros (Concello), Porto do Son (centro urbano e Portosín), San Sadurniño (Praza do Concello) e Santiago (Catedral e Praza do Obradoiro).

Na provincia de Lugo son: Becerreá (edificios municipais), Lugo (Muralla romana, Casa Consistorial e fonte de Praza Fonte dos Ranchos) e Monforte de Lemos (praza da Estación, chaira da Compañía e contorna de San Vicente, incluída Torre da Homenaxe e Campanario

Ourense).

Pola súa banda, na provincia de Pontevedra serán: en Vigo (Concello, fachada Antigo Reitorado e contorna, monumento e fonte Praza de España e fonte rúa Gran Vía), en Pontevedra (Concello e Praza de España) e Tui (Catedral). En Ourense súmase a Casa Consistorial da cidade das Burgas.

A isto uniranse diversas empresas como Inditex, así como focos e farois das estacións de tren en Santiago e A Coruña, e diferentes particulares.

XORNADA REIVINDICATIVA

Esta reivindicación ten especial importancia este ano que foi declarado pola Asemblea Xeral das Nacións Unidas como o Ano Internacional do Turismo Sustentable para o Desenvolvemento.

Máis de 35.000 empresas en todo o mundo, máis de 500 en España sumáronse a esta iniciativa. Delas 344 son cidades, 142 empresas, e 179 outro tipo de entidades. Entre as cidades máis destacadas Cataluña é a que máis ten apuntadas; a esta séguenlle Andalucía e Comunidade Valenciana.

Ademais de cidades, apagaranse tamén edificios emblemáticos como a Alhambra e o Generalife de Granada, o Palacio Real de Madrid, a Sagrada Familia, a Basílica da nosa Señora do Pilar de Zaragoza ou o Mosteiro de San Lorenzo del Escorial.

Numerosas catedrais de toda España xa anunciaron que se sumarán ao evento. É o caso da catedral de Jerez de la Frontera, a de Jaen, Oviedo, Palma de Mallorca, Siguenza, Toledo, León, Santander, Salamanca ou Murcia entre outras.

Tamén se suman á hora do planeta a contorna da Mesquita de Córdoba, a Casa de Colón de Huelva, a Torre do Ouro e a Ponte de Triana de Sevilla, o Castelo de Bellver de Palma de Mallorca, a praia do Sardinero en Santander, o Alcázar de Toledo, o Paseo marítimo da Praia de Levante en Benidorm, a Cidade das Artes e as Ciencias de Valencia ou o Museo Guggenheim en Bilbao.

En Madrid apagaranse o Palacio de Comunicacións de Cibeles, Porta de Alcalá, Fonte de Cibeles, Fonte de Neptuno, a iluminación ornamental Praza do Dous de Maio e Praza da Vila, a Catedral da Almudena e o Palacio Real.

En Barcelona os apagamentos máis destacados serán os da fachada do Concello, a Basílica de Santa María del Mar, a igrexa da Mercè, a igrexa do Pi, o monumento a Colom, o palacio da Virreina, o Castelo de Montjuic e a Aureola do Palacio Nacional.

APAGAR AS LUCES DOS HOTEIS

As cadeas hoteleiras de toda España tamén se sumarán na campaña de compromiso ambiental. Así, a cadea Iberostar anunciou que se unirá por terceiro ano consecutivo á Hora do Planeta e durante unha hora apagará as luces da súa sede central en Palma e a de todos os seus hoteis ao redor do mundo, animando así aos seus hóspedes e empregados a formar parte desta acción de concienciación.

A compañía lembra que está a levar a cabo cinco medidas cos que busca contribuír ao cambio climático: restrinxir o uso de produtos desechables, potenciar o uso de lámpadas e televisores LED, incrementar o consumo de produtos locais, reducir o consumo de auga, así como utilizar produtos con envases reciclables ou biodegradables

Tamén a cadea NH Hotel Group apagará as luces das fachadas de cincuenta dos seus hoteis o vindeiro sábado o vindeiro sábado. Con esta iniciativa o grupo pon de manifesto "o seu sólido compromiso de respectar e preservar a contorna no que desenvolve a súa propia actividade".

Coa súa participación a compañía busca implicar non só a hoteis e empregados de todo o mundo, senón tamén aos seus clientes e sensibilizar á sociedade sobre a importancia de coidar o planeta "para que as xeracións futuras poidan seguir gozando del".

Ademais de apagar a iluminación das fachadas, substituirase a luz artificial das zonas comúns por velas, e promoveranse diversas actividades a través da páxina web da compañía.

A cadea Forte Group Hotels, Gran Hotel Baía Duque de Tenerife, Hotel Ayre de Sevilla, Hotel María Cristina de San Sebastián, Hotel Neri en Barcelona, Hotel Sant Cugat, Hoteis Poseidón, Paradores, Sohotel Valencia e Vincci Hoteis son algunhas das 142 empresas en toda España que van participar na iniciativa organizada para este sábado por WWF.

'O Planeta Primeiro. Que ninguén che pare' é a lema da Hora do Planeta de 2017, cando se cumpre unha década da iniciativa que comezou en Sidney en 2007 fixo que o simple xesto de apagar a luz unha hora converteuse en todo un símbolo da loita contra o cambio climático.