A dirección provincial do PSOE na Coruña comprometeuse a manter "total neutralidade" nas primarias que, previsiblemente, celebraranse no mes de maio, á vez que ofreceu a súa "colaboración" para o necesario ao longo do proceso.

Trátase dun acordo tomado pola executiva provincial, que se fará chegar aos órganos galegos e federais do PSOE e tamén aos equipos dos candidatos.

No marco desa "colaboración", os socialistas coruñeses pon os seus medios a disposición para que os distintos aspirantes á Secretaría Xeral do PSOE poidan facer chegar as súas mensaxes a "todos os militantes da provincia".

Incluso os cargos da directiva que encabeza Julio Sacristán ofrecéronse para acompañar polo territorio aos candidatos que o estimen "oportuno" nos seus actos de campaña ou precampaña na provincia.