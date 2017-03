A Xunta destina máis de 3,4 millóns de euros á reestruturación parcelaria dunha zona de Boiro (A Coruña)

A conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, visitou este venres o concello coruñés de Boiro para coñecer a situación actual da parcelaria de Cures, onde a Xunta investiu máis de 3,4 millóns de euros.

A conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez | Fonte: Europa Press

Diso informou o Goberno galego a través dun comunicado, no que sinalou que a conselleira avogou por "seguir avanzando nestes procesos de reorganización do territorio, fundamentais para o despegamento socioeconómico do agro galego".

No caso de Cures, a concentración afecta a un total de 1.378 veciños, propietarios de 9.871 parcelas. Coa reestruturación, segundo datos achegados pola Xunta, a superficie media de cada parcela aumentará en "máis dun 325 por cento".

Actualmente están abertas en Galicia 130 parcelarias, nas que están involucrados 92.000 propietarios. O obxectivo para esta lexislatura é terminalas e "iniciar outras novas", priorizando as que "favorezan a creación de base territorial para explotacións".