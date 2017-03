O PDSP denuncia en Fiscalía supostas irregularidades na elección dun membro do Grupo Golfo Ártabro

O Partido Democráta Sada Popular (PDSP) denunciou ante a Fiscalía a selección da exconcejala do PP de Sada Nuria Castro como candidata a ser contratada como técnico do Grupo de Acción Local Golfo Ártabro Sur, unha entidade colaboradora da Consellería do Mar, segundo informa a formación.

A denuncia prodúcese despois de que o comité de valoración dos candidatos "adxudicase á concelleira do Partido Popular de Sada a máxima puntuación no proceso de selección a pesar de que nas bases do proceso selectivo figuraba expresamente a prohibición de que ningún cargo electo da Administración Local puidese optar ao posto", explica a formación.

Respecto diso, sostén que Nuria Castro García era concelleira do PP no Concello de Sada "cando se presentou ás probas ante un comité de selección presidido polo seu primo, Andrés Boutureira, e só presentou a súa dimisión despois de que o comité de valoración outorgoulle a ela a máxima puntuación despois dunha entrevista persoal".

INCUMPRIMENTO DAS BASES

PDSP vincula a súa denuncia con "o flagrante incumprimento do establecido nas bases do procedemento de contratación que, no seu artigo 3.1, sinala expresamente que para poder participar no proceso de selección os aspirantes non poderán desempeñar cargos electos na Administración Local".

Tamén engade que o fixo porque o Grupo Acción Local Golfo Ártabro Sur xestiona "fondos públicos para esta contratación, cun salario de máis de 20.000 euros". Respecto diso, defende que a xestión destes recursos debe facerse "por criterios de legalidade, transparencia e igualdade de oportunidades, cuestións que non se garantiron neste proceso".