A Escola Naval Militar de Marín acolle o sorteo da Lotaría Nacional con motivo do 300 aniversario dunha compañía

A Escola Naval Militar de Marín (Pontevedra) acollerá o sábado ás 13,00 horas o sorteo da Lotaría Nacional con motivo do 300 aniversario da Real Compañía de Guardiamarinas.

Para este sorteo ponse á venda 10 millóns de décimos nun billete conmemorativo coa reprodución da Porta de Carlos I, acceso principal á escola de oficiais da Armada.

A presidenta de Lotarías e Apostas do Estado, Inmaculada García, presentou este venres na Escola Naval esta edición "viaxeira" do sorteo, nun acto no que estivo acompañada do comandante-director da Escola, José María Núñez, e a alcaldesa, María Ramallo.

García convidou aos marinenses a asistir a este sorteo especial, realizado polos nenos do Colexio de San Ildefonso, ademais de escolares de Marín que este venres ensaiaban ante os bombos. A entrada será libre ata completar o aforamento do Casino de Alumnos.

42 MILLÓNS

Repartirase o 70 por cento da emisión dos 42 millóns de euros dispoñibles en premios e, aínda que Lotarías e Apostas do Estado ten 10.900 puntos de venda, a presidenta deste organismo destacou que este tipo de sorteos especiais incrementan notablemente as vendas no municipio que os acolle.

"Non sería a primeira vez que toca na localidade onde se sortea, ou preto dela", sinalou.

Pola súa banda, o comandante da Escola Naval, José María Núñez, anunciou que se aproveitará o evento para realizar outro sorteo, neste caso cun premio de 4.000 euros, entre as organizacións non gobernamentais e sen ánimo de lucro que desenvolven un labor social nesta vila.

300 ANIVERSARIO

Este sorteo especial da Lotaría Nacional forma parte dos actos de celebración do 300 aniversario da Real Compañía de Gardas Mariñas que tamén incluirán outras actividades como unha exposición temporal no Museo Naval de Madrid que será inaugurada o 7 de abril polo almirante xefe do Estado Maior da Armada.

Tamén se disputará unha regata internacional en augas da ría de Pontevedra, ademais dunha carreira popular e unha competición infantil na vila de Marín, e unhas Xornadas de Historia Marítima en Madrid.

A Fábrica Nacional de Moeda e Timbre incluíu no seu programa de 2017 unha moeda coa imaxe do Rei Felipe V, e no reverso a Porta de Carlos I da ENM. Tamén está prevista a emisión dun selo conmemorativo, por parte da Sociedade Estatal Correos e Telégrafos, coa imaxe de guardiamarinas desfilando.