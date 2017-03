Detido un dos irmáns do clan dos 'morones' por non pagar a fianza que condicionaba a súa liberdade

A Garda Civil detivo este venres ao irmán de Sinaí Giménez e fillo do patriarca do 'clan dos morones', Marino Giménez, por non pagar a fianza que lle impuxo a Audiencia de Pontevedra como condición para permanecer en liberdade provisional mentres se lle investiga en relación a unha trama criminal de extorsión a vendedores ambulantes de mercados.

Tal e como confirmaron fontes do Instituto Armado a Europa Press, Marino Giménez, que no marco desta causa permaneceu en prisión provisional sete meses ata a súa posta en liberdade, foi detido na mañá deste venres na súa vivenda da parroquia de Amorín, en Tomiño (Pontevedra), por non depositar a fianza, que ascendía a un total de 100.000 euros.

O pasado mes de novembro o Xulgado de Cangas decretou a posta en liberdade de Marino Giménez, sen imporlle máis medidas que asinar quincenalmente en sede xudicial, "en vista do instruído e porque non hai risco de fuga nin unha posible influencia sobre as supostas vítimas", segundo explicou naquel momento o avogado da defensa Ramón Montenegro.

No entanto, a Sección Segunda da Audiencia de Pontevedra revogou parcialmente a resolución do xuíz e esixiu para a súa liberdade, o depósito dunha fianza. Ademais, acordou a retirada do seu pasaporte coa prohibición de saír de territorio nacional, que compareza semanalmente no cuartel da Garda Civil, e a prohibición de achegarse a varios mercados.